Se reafirma la vicepresidenta Yolanda Díaz, de nuevo: "La patronal española no está la altura de su país", asegura. Se posiciona explícitamente contra la patronal y anima a los sindicatos a movilizarse. Declaraciones que no han gustado nada a los empresarios, dicen que no hacen más que complicar la negociación y que detrás está la búsqueda de réditos para su nuevo proyecto político, el de Yolanda Díaz. En este comienzo del curso, los socialistas miran con distancia este último movimiento de la vicepresidenta.