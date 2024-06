El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado durante la presentación de las conclusiones del Consejo de la Ciudad Mediterránea del Futuro que "el Mediterráneo tiene que ser consciente de no ser egoísta, pero eso debe extenderse hacia el interior". De la Torre hizo hincapié en el tema de la inmigración al que se refirió previamente Robert Kaplan: "El reto de la inmigración debe de tener una respuesta constructiva e humanitaria", ha declarado, "Europa necesita cambiar la cooperación al desarrollo, algo que no se ha hecho bien hasta ahora". Sobre el ámbito nacional, ha apuntado que "necesitamos que los espacios más rurales no se vacíen. Necesitamos que en esos pueblos haya industria y vivienda, además de la tecnología que tenemos en Málaga". "Es nuestra gente la que nos debe preocupar", ha concluído.