Casi la mitad de los españoles (44%)se identifica como clase media según el barómetro del CIS. Pero su percepción no siempre se corresponde con la realidad. Por ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado los sueldos que se corresponden con clase baja, media o alta.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la renta mediana española es de 17.162 euros, lo que puede traducirse a 1.430 euros al mes. Con relación a esta cifra, la OCDE ha establecido que la clase baja se corresponde a un 75% de la renta mediana, la clase media entre el 75% y el 200% y la clase alta por encima del 200%.