¿Cuál es la duración de los contratos de alquiler? ¿cuándo puedo cambiar las condiciones a los inquilinos? El tiempo y los detalles de los contratos a menudo se convierten en un terreno de dudas para propietarios e inquilinos. El abogado experto en alquileres, Alberto Sánchez, expone en redes una de las claves más importantes: "Al quinto año es la primera oportunidad que tiene el propietario de rescindir el contrato por su mera voluntad". Este momento suele generar mucha incertidumbre para arrendadores y arrendatarios, pero la normativa es muy clara. Te explicamos los pasos que tienes que seguir y tener en cuenta.