Adif coge sin permiso piezas clave para la investigación del accidente de Adamuz

La juez del accidente de Adamuz recrimina a Adif que guardara material de la investigación sin permiso. Lo hace tras la alerta de la Guardia Civil, que cuando volvió a las vías para investigar las soldaduras, comprobó que ya habían empezado las obras y ese material no estaba. No se trata de la soldadura rota que está en laboratorio desde el principio, pero sí de otras de interés. La juez pide que se devuelvan las piezas de manera inmediata si no quieren enfrentarse a responsabilidades penales.