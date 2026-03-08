Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minuto8M en A CoruñaEl plan de la Torre, pendiente¿Ha tocado techo Inditex?Viene la temporada de alergias8M en A Coruña
instagramlinkedin
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a raíz del escándalo de Les Naus: “La adjudicación de viviendas protegidas tiene que ser pública, no se puede privatizar”

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a raíz del escándalo de Les Naus: “La adjudicación de viviendas protegidas tiene que ser pública, no se puede privatizar”

Alex Domínguez

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a raíz del escándalo de Les Naus: “La adjudicación de viviendas protegidas tiene que ser pública, no se puede privatizar”

Alex Domínguez

RRSS WhatsAppCopiar URL

Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents