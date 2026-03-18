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Carlos Baño reúne a la junta de Facpyme en la Cámara de Alicante

Carlos Baño reúne a la junta de Facpyme en la Cámara de Alicante

Rafa Arjones

Carlos Baño reúne a la junta de Facpyme en la Cámara de Alicante

Rafa Arjones

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Juan Roig o Amancio Ortega deberían aprender de Carlos Baño y el resto de los responsables de la Federación Alicantina del Comercio (Facpyme). Al menos, si se tiene en cuenta la elevadísima rentabilidad que ha declarado en sus tres primeros años de existencia -entre 2022 y 2024, Nexo Retail Alicante SL- la sociedad que creó esta organización para gestionar el bono comercio de la Diputación Provincial en una veintena de municipios y que se encuentra ahora bajo investigación. Un caso que llevó a la detención el pasado viernes del propio Baño, por un posible delito de fraude en subvenciones y falsedad.

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