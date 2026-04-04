EFE

La FAO advierte de un "efecto cascada" en la crisis de precios por la situación en Ormuz

El cierre casi completo del estrecho de Ormuz puede provocar una crisis económica más seria que la causada por la Covid-19 si la situación se alarga más de dos meses, debido al "efecto cascada" del encarecimiento del precio de los alimentos, según advierte el economista jefe de la FAO, el peruano Máximo Torero. "Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado entre 30 y 60 días más, las consecuencias en la producción y los precios de los alimentos pueden ser más serias que la crisis que se vivió durante la pandemia de la Covid-19 si no tenemos cuidado", afirmó Torero en entrevista con EFE en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Más información