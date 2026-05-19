Así ha sido la II Edición del Foro del Noroeste / VÍDEO: PI STUDIO | FOTO: Miki López / Juan Plaza / Luisma Murias / Ángel González

Así ha sido la II Edición del Foro del Noroeste

Los principales líderes políticos y empresariales del noroeste español se citaron este martes en Oviedo para sumar sus voces y conseguir que una macrorregión que representa una cuarta parte del territorio de España, el 12% del PIB nacional, que agrupa a 400.000 empresas y a 6 millones de habitantes "ocupe un lugar prioritario en la conversación pública española". Este fue el deseo expresado por Javier Moll de Miguel, presidente de Prensa Ibérica, en la apertura del II Foro del Noroeste, organizado en la capital asturiana por el grupo de medios que encabeza, entre los que se incluye este periódico.