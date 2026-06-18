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Felipe VI: "La fortaleza de este Foro reside en su capacidad de reunir miradas distintas"

Felipe VI: "La fortaleza de este Foro reside en su capacidad de reunir miradas distintas"

PI STUDIO | FOTO: Zowy Voeten

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Felipe VI: "La fortaleza de este Foro reside en su capacidad de reunir miradas distintas"

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"Una mirada basada en el conocimiento de los intereses y expectativas individuales, y en el reconocimiento de la interdependencia. La fortaleza de este foro reside en su capacidad de reunir miradas distintas y escuchar realidades directas. En el encuentro entre el conocimiento y la experiencia es donde suelen gestarse los mayores proyectos". Estas han sido algunas de las palabras del Rey Felipe VI. Más información

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