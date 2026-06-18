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Felipe VI: "Las personas deben seguir ocupando el centro de cualquier estrategia de desarrollo"

Felipe VI: "Las personas deben seguir ocupando el centro de cualquier estrategia de desarrollo"

PI STUDIO | FOTO: Zowy Voeten

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Felipe VI: "Las personas deben seguir ocupando el centro de cualquier estrategia de desarrollo"

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"Compromisos con la prosperidad, impulsando la innovación, y la capacidad de generar oportunidades. Y sobre todo, compromisos con las personas, que deben seguir ocupando el centro de cualquier estrategia de desarrollo, o de cualquier estrategia, público o privada", ha enumerado el Rey sobre los objetivos del Foro del Mediterráneo.

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