Institucións políticas, culturais e sociais reuníronse este martes, 7 de xaneiro, para homenaxear e reivindicar a figura de Alfonso Rodríguez Castelao, unha figura que coincidiron en destacar como clave para o autogoberno e a cultura de Galicia.

Con motivo do 75º aniversario do seu falecemento, o Panteón de Galegos Ilustres, en San Domingos de Bonaval -onde descansan os restos do intelectual de Rianxo-, acolleu o acto de homenaxe convocada pola Fundación Castelao, o Consello dá Cultura Galega e o Museo do Pobo Galego.

A celebración contou tamén coa presenza do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.