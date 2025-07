En la aldea ribeirense de Artes, en Ribeira, hay tensa calma tras la pelea multitudinaria entre más de sesenta miembros de dos clanes de etnia gitana que el martes acabó en tragedia, con la muerte de un hombre de 36 años y diez personas heridas, una de ellas grave.

La Policía Nacional mantiene un dispositivo de vigilancia en la rotonda de la autovía del Barbanza, en Xarás, en previsión de que puedan producirse represalias en relación a un altercado por el que, de momento, hay seis personas detenidas (cuatro hombres y dos mujeres).

De momento, uno de los heridos, familiar del fallecido, ha subido un vídeo a redes sociales con esta amenaza mortal de venganza: "Me has roto el brazo, no pasa nada. Me has roto la cabeza, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo puedo contar. Tú no vas a contar. ¡Por mis muertos, en cuanto salga, te voy a vaciar el cargador entero!. A ti y a tu hijo. Más a tu hijo que a ti. Pa que te duela. Venga, suerte».