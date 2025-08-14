Esta mañana ha pasado a disposición judicial en Ordes el hombre detenido ayer por la muerte de un vecino de esa misma localidad en una vivienda situada en la parroquia de Visantoña, en el concello coruñés de Mesía, el pasado domingo.

Según fuentes cercanas a la investigación, el varón arrestado ayer sería el hombre que reside habitualmente en la vivienda en la que fue hallada la víctima, presumiblemente amigo del mismo, y que dio la voz de alarma tras la muerte de Ó. P. G. a causa de un disparo. Tras declarar ante el juez, el varón ha ingresado en prisión provisional en el centro penitenciario de Teixeiro.