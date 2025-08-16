Los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas. En las carreteras muchos son los conductores que se han encontrado con un panorama desolador, en plena operación salida por el puente de agosto, se ha cortado el tráfico en diversas carreteras, lo que ha provocado retenciones y desviaciones por encontrarse puntos en los que el fuego casi accedía a la calzada. En la A-52, incluso, llegaron a estar frenados hasta un millar de vehículos.

Tras anunciarse el corte de la línea de tren de alta velocidad Galicia-Madrid, muchos fueron los que decidieron a coger la carretera para llegar a sus destinos. Pero el fuego hizo que durante una hora, fue necesario restringir el tráfico en la A-52 entre Xinzo de Limia y Benavente -un trazado de 196 kilómetros- dejando a un millar de vehículos parados a pocas horas de llegar la noche.

La Guardia Civil de Tráfico hizo un llamamiento sobre las 19.00 horas para que los conductores fueran conscientes de la dimensión desorbitada de los fuegos y, así, evitar usar el coche en los puntos más críticos. En el momento de la alarma, ya había unos 1.000 coches parados en medio de la Autovía das Rías Baixas. Sobre las 20.00 h se restableció la circulación en todo el recorrido en una jornada de cambios constantes en los accesos debido al carácter impredecible de los fuegos.