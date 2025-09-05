La organización desarticulada el pasado miércoles en Arousa (Pontevedra), en una nueva operación contra el tráfico de drogas, hacía acopio en Galicia de grandes cantidades de cocaína que, en su gran mayoría, era introducida por Portugal; se saldó con 19 detenciones -una en Zamora- y 2,2 toneladas de cocaína decomisadas.

En el operativo, coordinado por el juzgado de instrucción número 4 de Cambados (Pontevedra), han sido detenidas doce personas -más 7 que habían sido arrestadas anteriormente-, según han informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Guardia Civil, y se han realizado 19 registros -hubo otros 13 anteriormente- en diversos domicilios y parcelas.