El pesquero Tafra 3, de capital vigués a través de la armadora Baipesca, se fue al fondo en la tarde noche de ayer viernes después de haber sido embestido por un buque factoría, el Right Whale, de pabellón de Gambia pero capital ruso. “Fue rapidísimo, rapidísimo”, han explicado a FARO fuentes próximas a la compañía con base en Nuadibú. Se está buscando a cinco personas, todas de ascendencia mauritana. En la zona hay una profundidad limitada, de 31 brazas, han complementado las mismas fuentes. Al rescate acudieron los también pesqueros Rimbal 5 y Tafra 2. Pulsa aquí para leer la noticia completa.