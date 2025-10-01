Instagram

Manu López, gallego en la Global Sumud Flotilla

A tan solo 100 millas de la Franja de Gaza, Manu López, uno de los gallegos embarcados en la Global Sumud Flotilla, explica que “todos los escenarios son posibles”, entre ellos un abordaje de la Armada israelí, que el propio Estado de Israel anunció que llevaría a cabo si la misión humanitaria no detiene su avance. La previsión es, si continúan con el ritmo actual, que los más de 40 barcos que la componen lleguen a Palestina al amanecer donde, según ha trascendido a los medios, 600 agentes de policía estarán esperándolos listos para actuar. Simultáneamente, el Gobierno español ha anunciado que el buque que ha enviado para asistir a la Flotilla si fuese necesario no traspasará la zona de exclusión que Israel mantiene alrededor de la Franja, de unas 150 millas náuticas, algo que López considera “indignante”.