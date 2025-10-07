Guardia Civil

Diez detenidos, uno en Vigo, en una macrooperación internacional contra el fraude alimentario

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas, una de ellas en Vigo, en el marco de una macrooperación contra el fraude alimentario en la que se han incautado 11.500 toneladas de productos ilícitos y casi un millón y medio de litros de bebidas, en su mayoría alcohólicas. Se han retirado del mercado bienes valorados en más de 95 millones de euros, entre ellos falsificaciones de productos con denominación de origen o indicaciones geográficas, como vino o aceite.