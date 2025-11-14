RAC

Investigado en Cedeira por agresión, daños y conducción temeraria

La Guardia Civil investiga a un hombre de Cedeira (A Coruña) por agresión y daños y por conducción temeraria y sin permiso, según informa el instituto armado, que realizó el operativo en colaboración con la Policía Local cedeiresa. La investigación comenzó tras una "denuncia por un acto de violencia doméstica", una agresión acontecida en el domicilio en el que convivía con la víctima, un hombre que atribuyó al sospechoso un ataque con un vaso de cristal, que le causó lesiones. El herido fue atendido por un vecino, que lo trasladó en su vehículo al centro de salud de la localidad pero el agresor, durante el trayecto, inició una persecución en su coche, sobre la cual la Guardia Civil ha precisado que estos "hechos violentos se documentaron en las cámaras de seguridad". La grabación registró el momento en el el vehículo del agresor alcanzó a la víctima y a su vecino --ya en el aparcamiento del centro médico-- donde "impactó intencionadamente contra el vehículo de la víctima, con el conductor aún en su interior", antes de darse a la fuga. Por estos hechos, la Guadia Civil determinó que el investigado cometió un delito de lesiones por la agresión con el vaso, otro de conducción temeraria y uno de daños, tanto por la persecución como por el choque. Al mismo tiempo, comprobó que el sospechoso carecía de permiso de conducción por haber perdido todos sus puntos y envió las diligencias al juzgado de guardia de Ortigueira (A Coruña). El investigado es presunto autor de cuatro "delitos graves".