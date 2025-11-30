RAC

Ruedas 'lisas': así de gastados están los neumáticos de la furgoneta de un repartidor en Galicia

Repartidores pirata y sin papeles : la otra cara del Black Friday en Galicia. Durante los controles realizados esta semana en las carreteras gallegas se han detectado patrones repetidos: sobrecarga de furgonetas, que compromete la estabilidad; velocidades excesivas, especialmente en autopistas y autovías; deficiencias técnicas en neumáticos, frenos o iluminación, o distracciones al volante, desde el uso del móvil hasta la consulta de documentos. Más información.