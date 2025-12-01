Guardia Civil

Intervenidos 74,5 kilos de centolla en Malpica: así operan los furtivos

Una patrulla vio cómo una persona, conocida por tener numerosos antecedentes por furtivismo, recibía en las inmediaciones de la lonja vieja a una embarcación con las luces apagadas para, a continuación, fondear dos sacos en el agua sin la placa o boya identificativa obligatoria y completamente llenos de marisco.