Pedro Fernández

La baliza V16 Help Flash fue ideada por los exguardias civiles gallegos Jorge Torre y Jorge Juan Costas

A partir del próximo 1 de enero la Dirección General de Tráfico obliga a los conductores a llevar en su vehículo una luz de emergencia geolocalizada como dispositivo para usar en caso de accidente o avería. La baliza V16, que reemplaza a los triángulos naranjas de señalización, es un ingenio gallego creado a partir de la inquietud por la seguridad vial de dos exguardias civiles que supieron transformar una idea en un negocio hoy valorado en 1.200 millones de euros, cantidad a repartir entre las más de 200 marcas certificadas que hoy en día se comercializan, ya que fueron los primeros pero no son lo únicos en el mercado. Jorge Torre Sarmiento y Jorge Juan Costas, «los gallegos de la lucecita», como les bautizó un subdirector general de la DGT, nos relatan la historia de su invento, una historia de empredimiento con luces y sombras, con éxitos y ruinas. Más información