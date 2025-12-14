Cedido / The Skipper

El palangrero gallego «Fastnet» embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle

El palangrero Fastnet, de pabellón francés pero capital gallego, ha sufrido un siniestro este domingo en la entrada al puerto irlandés de Dingle, al norte del país. Las durísimas condiciones de la mar complicaron el operativo de rescate de los 14 tripulantes, finalmente evacuados por un helicóptero de la guardia costera de Irlanda. Todos se encuentran en buen estado. Más información