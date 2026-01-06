Gustavo Santos

La administración nº1 de Marín reparte 20 millones de euros repartidos en 100 décimos

El júbilo ha sido total a costa de este Gordo de Reyes en Marín. En la administración número 1, situada en la Rúa da Ponte, han despachado 100 décimos por ventanilla, o dicho de otra forma, han repartido 20 millones de euros. Así lo celebrada Pelegrina Pereira, la responsable del negocio. «Estamos muy contentos porque son cien personas a las que le hemos alegrado muchísimo la vida».