El Café Limia en Ourense vendió dos décimos del 06703
En Ourense ciudad, la fortuna la repartió el Café Limia, que se enteraron del gran premio a través de la prensa. «Chegou a prensa, dixeron que tocara aquí o Gordo e dixen 'tocaría', non mo cría. Non teño nin idea de a quen lle tocou, espero que sexa xente de aquí do barrio do Couto e non dalguén que pasara por aquí», relata a FARO el dueño del bar, Israel Pereira. Al mismo tiempo, cree que el agraciado cogió dos papeletas con el 06703.
