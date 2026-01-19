Xunta

Rueda traslada su pésame a las víctimas del accidente de Adamuz

Con las banderas a media hasta, el presidente gallego, Alfonso Rueda, y miembros de su equipo de Gobierno han mantenido la mañana de este lunes un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en la entrada del edificio de Presidencia del complejo de San Caetano. Allí, en declaraciones a los medios, el titular del Ejecutivo autonómico trasladó el pésame a las víctimas y sus familiares y todo su apoyo a los heridos, y aseguró que, de ser necesario, Galicia aportaría medios, "igual que recibimos la oferta de ayuda en accidente de Anrgois". Más información