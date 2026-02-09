RAC

Interceptado tras circular ebrio y en sentido contrario por la autovía de As Pontes

La Guardia Civil de A Coruña investiga a un conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, por circular en sentido contrario y conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una tasa de alcohol superior a la máxima legal. El aviso de varios particulares al centro de emergencias 112 Galicia el pasado viernes, sobre las 21.20 horas, dio la alerta de la presencia de un vehículo que circulaba por la autovía AG64 de As Pontes en sentido contrario, a la altura del kilómetro 36. Según los alertantes, el turismo circulaba en sentido Ferrol utilizando los dos carriles reservados para la circulación en sentido Vilalba. Más información