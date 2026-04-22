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Cumbre por la polémica de las gárgolas: la Xunta se reunirá con el arquitecto del Hostal

Cumbre por la polémica de las gárgolas: la Xunta se reunirá con el arquitecto del Hostal

Javier Rosende Novo

Cumbre por la polémica de las gárgolas: la Xunta se reunirá con el arquitecto del Hostal

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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La Xunta de Galicia se reunirá esta semana con el arquitecto responsable de la rehabilitación del Hostal dos Reis Católicos a raíz de la polémica surgida debido a los tubos colocados en las gárgolas del emblemático edificio. En el encuentro el Gobierno autonómico solicitará que se valore la posibilidad de buscar una "fórmula mellor", según explican fuentes de la Consellería de Cultura. Más información

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