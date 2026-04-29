Guardia Civil

Tres detenidos al caer una banda criminal especializada en robos a negocios de hostelería que operaba en la provincia de A Coruña

La Guardia Civil les atribuye al menos nueve robos con fuerza en establecimientos de diversas localidades de la provincia coruñesa entre las que se encuentran Cambre, Miño, Cabanas, Fene, Valdoviño y San Sadurniño. Tras pasar a disposición judicial, uno de los detenidos ha sido enviado a prisión y los otros dos han quedado en libertad con cargos, a la espera de juicio. Más información.