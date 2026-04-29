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Tres detenidos al caer una banda criminal especializada en robos a negocios de hostelería que operaba en la provincia de A Coruña

Tres detenidos al caer una banda criminal especializada en robos a negocios de hostelería que operaba en la provincia de A Coruña

Guardia Civil

Tres detenidos al caer una banda criminal especializada en robos a negocios de hostelería que operaba en la provincia de A Coruña

Guardia Civil

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La Guardia Civil les atribuye al menos nueve robos con fuerza en establecimientos de diversas localidades de la provincia coruñesa entre las que se encuentran Cambre, Miño, Cabanas, Fene, Valdoviño y San Sadurniño. Tras pasar a disposición judicial, uno de los detenidos ha sido enviado a prisión y los otros dos han quedado en libertad con cargos, a la espera de juicio. Más información.

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