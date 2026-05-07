Secciones

Es noticia
El CTA se ceba con el banquillo del DeportivoMulta a Bolt en ArteixoCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027Entrevista a Charlie Uzal, director deportivo del Leyma Básquet CoruñaUn coruñés en el crucero del hantavirusAcuerdo sobre el proyecto de viviendas en el parque del Agra
instagramlinkedin
Así fue la moción de censura en Lugo de la que Elena Candia sale como alcaldesa gracias a una tránsfuga

Así fue la moción de censura en Lugo de la que Elena Candia sale como alcaldesa gracias a una tránsfuga

RAC

Así fue la moción de censura en Lugo de la que Elena Candia sale como alcaldesa gracias a una tránsfuga

RAC

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Reigosa dice sí y Elena Candia se convierte en la tercera alcaldesa de Lugo al triunfar la moción de censura en la ciudad. Así concluye este pleno extraordinario, convocado a las 12.00 horas de este jueves, 7 de mayo, y tras las sucesivas intervenciones del regidor saliente, Miguel Fernández, del ahora ex teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y de los miembros del PSOE y del PP, Ana González Abelleira y Ramón Cabarcos. No sin polémica, porque mientras se desarrollaba la sesión plenaria, miles de personas abarrotan el exterior del ayuntamiento protestando en contra de este giro político. Más información.

TEMAS

Tracking Pixel Contents