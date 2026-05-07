Así fue la moción de censura en Lugo de la que Elena Candia sale como alcaldesa gracias a una tránsfuga
Reigosa dice sí y Elena Candia se convierte en la tercera alcaldesa de Lugo al triunfar la moción de censura en la ciudad. Así concluye este pleno extraordinario, convocado a las 12.00 horas de este jueves, 7 de mayo, y tras las sucesivas intervenciones del regidor saliente, Miguel Fernández, del ahora ex teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y de los miembros del PSOE y del PP, Ana González Abelleira y Ramón Cabarcos. No sin polémica, porque mientras se desarrollaba la sesión plenaria, miles de personas abarrotan el exterior del ayuntamiento protestando en contra de este giro político. Más información.
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