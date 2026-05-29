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Desmantelado en Cea punto de «quedadas» para hacer carreras ilegales

Desmantelado en Cea punto de «quedadas» para hacer carreras ilegales

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Desmantelado en Cea punto de «quedadas» para hacer carreras ilegales

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La Guardia Civil de Tráfico de Ourense ha desmantelado un punto de «quedadas» para hacer carreras ilegales en un polígono industrial del concello de Cea. Allí, centenares de personas se congregaban para participar -como conductores o como público- en un espectáculo consistente en realizar diversas conductas peligrosas o temerarias al volante. El operativo finalizó con la investigación de 4 personas por delitos contra la seguridad vial (pérdidas de vigencia o carencia del permiso de conducción) y decenas de denuncias administrativas. Más información

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