Guardia Civil

El choque de dos camiones en la A-52 en A Gudiña deja un heridos y uno de los vehículos ardiendo

Dos camiones han chocado este martes en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 124,8 en sentido Ourense, en las inmediaciones de O Canizo (A Gudiña), en un accidente que ha dejado herido a uno de los conductores. Se ha cortado la circulación y habilitado un desvío por la N-525 entre los puntos kilométricos 129 y 119. Además, según detalla la Guardia Civil, se han sacado en sentido contrario vehiculos que se habían quedado atrapados al cerrar la vía al tráfico. El siniestro se produjo sobre las 10:30 horas al alcanzar un vehículo articulado a otro que se encontraba averiado. Fruto del siniestro, uno de los vehículos se ha incendiado.