Secciones

Es noticia
La fiesta de Cuatro CaminosPreocupación por el estadio de RiazorRécord de ocupación hoteleraMedio siglo de CecebreAlegaciones en OzaMarta Ortega, en la casita de Bad Bunny
instagramlinkedin
El choque de dos camiones en la A-52 en A Gudiña deja un heridos y uno de los vehículos ardiendo

El choque de dos camiones en la A-52 en A Gudiña deja un heridos y uno de los vehículos ardiendo

Guardia Civil

El choque de dos camiones en la A-52 en A Gudiña deja un heridos y uno de los vehículos ardiendo

Guardia Civil

RRSS WhatsAppCopiar URL

Dos camiones han chocado este martes en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 124,8 en sentido Ourense, en las inmediaciones de O Canizo (A Gudiña), en un accidente que ha dejado herido a uno de los conductores. Se ha cortado la circulación y habilitado un desvío por la N-525 entre los puntos kilométricos 129 y 119. Además, según detalla la Guardia Civil, se han sacado en sentido contrario vehiculos que se habían quedado atrapados al cerrar la vía al tráfico. El siniestro se produjo sobre las 10:30 horas al alcanzar un vehículo articulado a otro que se encontraba averiado. Fruto del siniestro, uno de los vehículos se ha incendiado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents