Rescate de Gardacostas de una persona ahogada en Baredo
Un equipo de Gardacostas de Galicia ha rescatado este domingo el cuerpo del vecino de Vigo de 70 años desaparecido el sábado en la playa de Barra. El hombre apareció flotando en Baredo (Baiona), en la zona de costa cercana a la rotonda que da acceso a la Autoestrada do Valmiñor entre Baiona y Vigo.
El rescate se produjo sobre las 20.30 horas de la tarde, ante la mirada de un centenar de personas que se encontraba en la zona y que se acercaron al ver el dispositivo desplegado por Emerxencias.
