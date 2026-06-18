Edgar Melchor

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La zona de montaña de Ourense y Valdeorras sufren lluvias intensas que desbordan ríos y anegan viviendas

Las lluvias torrenciales han afectado este miércoles a varias zonas de la montaña de Ourense y de Valdeorras. En Viana do Bolo, concretamente en el lugar de Pradocabalos, desbordó el río provocando el corte de la carretera OU-533. Además, varias viviendas sufrieron inundaciones. Otro de los puntos señalados es Vilamartín de Valdeorras. Más información