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Inauguración del paseo de la ría entre Cambre y Oleiros

El paseo litoral que discurre por la ría de O Burgo en el tramo que une los concellos de Culleredo y Cambre ha sido inaugurado este jueves con un acto institucional al que acudieron el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto a los alcaldes de A Coruña, Inés Rey; Cambre, Diana Piñeiro; Oleiros, Ángel García Seoane; y Culleredo, José Ramón Rioboo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el encargado de realizar las obras. Más información