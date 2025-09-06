Edurne y David de Gea han formado desde siempre una de las parejas más estables del panorama nacional. Llevan juntos 14 años, tienen una hija en común y, desde julio de 2023, son marido y mujer. Sin embargo, su relación no se ha escapado de los rumores de un posible divorcio que la pareja siempre ha negado tanto con palabras como con hechos.

Sin embargo, recientemente Edurne ha abierto su corazón y ha reconocido su separación del deportista, al tiempo que ha relatado cómo ha vivido esta etapa de su vida y cómo se encuentra ahora mismo.

Edurne y David de Gea, juntos desde 2010

Edurne saltó a la fama en la cuarta edición de Operación Triunfo, uno de los talent shows más famosos y reconocidos de España. Desde entonces, no ha dejado la pantalla de la televisión ni ha abandonado ni uno solo de sus innumerables proyectos profesionales, que la han llevado a otros formatos como ¡Más que baile!, Tu cara me suena o las series Servir y proteger o Ana y los siete, entre otros espacios.

En 2010 y cuando ya disfrutaba de gran éxito profesional, Edurne comenzó una relación sentimental con el portero David de Gea, que aquel mismo año consiguió el premio de la Liga de Fútbol Profesional al Jugador Revelación cuando actuaba como portero en el Atlético de Madrid.

Desde que se conocieran, la pareja siempre hizo gala de su amor contra viento y marea. De hecho, cuando él fue mencionado en el llamado caso Torbe por una presunta agresión sexual a una joven junto a Iker Muniain, así como por presuntos encuentros con varias mujeres a cambio de dinero, Edurne siempre estuvo a su lado.

David de Gea, que cuando todo salió a la luz era portero de la selección española de fútbol, negó los hechos en todo momento. "Estoy muy tranquilo -dijo-. Sé lo que he hecho con mi vida. Sé que es todo falso y poco más tengo que añadir".

La evolución de la pareja

La pareja formada por Edurne y David de Gea sobrevivió a aquel tsunami pese a que ambos estaban muy expuestos públicamente: él por su condición de futbolista internacional y ella, por ser en aquellos momentos jurado de uno de los programas de televisión con más audiencia de la pequeña pantalla, Got Talent.

Un tiempo después de aquel terremoto, la pareja no solo se mantuvo unida sino que dio un paso más en su relación. En 2020, David de Gea y Edurne anunciaron que iban a ser padres por vez primera y, en enero de 2021, nació su hija Yanay.

Casi dos años más tarde, se dieron el sí quieron en Menorca y hablaron de su intención de darle un hermano a la pequeña, aunque Edurne admitió que tal vez no era el momento debido a sus numerosos proyectos profesionales. En aquellos momentos, la cantante estaba inmersa en la preparación de la gala de los Premios Dial 2023, en la que actuó como presentadora, así como en su papel de jurado en Got Talent España.

Y fue entonces cuando abrió su corazón en una entrevista en la que, con sus palabras, Edurne reconoce la separación de David de Gea y cuenta sus sensaciones. Y es que la pareja tuvo que vivir una relación a distancia durante mucho tiempo, ya que él tuvo que marcharse a Manchester tras ser fichado por el United: había más de 2.000 kilómetros entre ambos, apenas convivían una semana al mes y, aún así, consiguieron superar la situación y mantenerse unidos.

¿El secreto? Edurne lo tiene claro: "Entender a tu pareja y admirarte mutuamente. Esos son los pilares de nuestra relación. A pesar de la distancia, hemos sabido gestionarlo", afirma la cantante. Y es que la carrera profesional de David de Gea los mantuvo mucho tiempo separados hasta el punto de que cuando fueron padres él estaba asentado deportivamente en Manchester y ella, en Madrid.

Pero esa separación jamás les pasó factura y, en julio de 2023, decidieron darse el sí quiero en Menorca. Ahora, Edurne admite estar "en una etapa preciosa" con él, pero señala que tal vez no sea el momento ideal para continuar con sus planes de ampliar la familia. "Tengo muchos proyectos y, aunque me gustaría que Yanay no esté sola, tendrá que ser en un futuro largo".