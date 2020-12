Estados Unidos ha reconocido esta semana que ha sufrido un ciberataque, pero ahora sabemos que ha afectado a las agencias del Gobierno estadounidense, incluidos los departamentos del Tesoro, de Estado, de Comercio y de Seguridad Nacional. El ataque atribuido a piratas informáticos rusos supone un riesgo grave porque ha comprometido "infraestructuras cruciales" en el país, como la Agencia de Seguridad Nuclear, donde se almacenan las armas nucleares. Sin embargo, según el gobierno estadounidense estas zonas sensibles no se han visto afectadas. También el departamento de Justicia y FBI han tenido que cambiar sus redes de trabajo por el hackeo a archivos no clasificados. Otra de las empresas atacadas ha sido Microsoft. También utiliza el software Orion que has sido objetivo del ciberataque. A través de él han entrado los piratas informáticos a centenares de empresas estadounidenses, causando daños, que ahora trabajan para eliminar.