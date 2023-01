Una multitud formada por seguidores del ex presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha invadido este domingo la sede del Congreso Nacional en una manifestación que pide una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Los asaltantes superaron una barrera policial y subieron la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado de Brasil y ya han entrado en la sede parlamentaria situada en Brasilia. El presidente Lula no se encuentra en el Congreso. El expresidente Bolsonaro no ha realizado declaraciones.