La Torre del Tambor de Fengyang, un monumento con más de 650 años de historia, se desplomó parcialmente este lunes ante la mirada atónita de turistas y locales que se encontraban en la zona. La edificación, construida en 1375 durante la dinastía Ming y restaurada recientemente en 2024 con una costosa intervención millonaria, sufrió el colapso de su techo, que quedó completamente destrozado, levantando una enorme nube de polvo.

Pese a la dramática escena, por fortuna no se reportaron heridos. Aunque cientos de turistas se encontraban cerca del lugar, el incidente solo causó pánico y no dejó víctimas. El colapso ha puesto en duda la calidad de las obras de restauración, ya que la torre ya presentaba daños visibles desde hace años, y la reciente intervención no logró evitar este trágico suceso.