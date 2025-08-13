Un rayo impactó directamente sobre una autopista en Mount Pleasant, Carolina del Sur, provocando cortes masivos de energía y caos en el tráfico, todo ello captado en un impresionante video desde la cámara del tablero de una patrulla policial. El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 a. m. del martes, en la intersección de Highway 17 y Shelmore Boulevard, cuando la descarga eléctrica derribó cables de alta tensión sobre la vía.

El video muestra el momento exacto del impacto: una explosión, llamas y una densa columna de humo negro que se eleva rápidamente, mientras los vehículos se detienen abruptamente. Pese al peligro y la confusión, los oficiales actuaron con rapidez y profesionalismo, logrando controlar la situación y asistir a los conductores hasta que se restableció la seguridad en la zona.

Las autoridades locales destacaron no solo la magnitud del fenómeno natural, sino también la eficiente respuesta de sus agentes, quienes coordinaron desvíos de tráfico y trabajaron junto a los servicios de emergencia para restaurar el servicio eléctrico.