Máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Un ataque ordenado por Donald Trump a una embarcación venezolana ha dejado 11 muertos. Con vídeo del impacto y enmarcado en una operación contra el narcotráfico, el presidente de EEUU habla de terroristas. Y en esta pugna entra en juego un nuevo elemento: la inteligencia artificial. Nicolás Maduro dice que Washington ha creado el vídeo con ella. Ahora bien, no descarta responder con las armas al amplio despliegue naval que Estados Unidos ha hecho en el Caribe. Estados Unidos mantiene desplegada una flotilla con más de 4.000 soldados en aguas caribeñas cerca de las costas de Venezuela.