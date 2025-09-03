Al menos tres personas han muerto y alrededor de una veintena han resultado heridas después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en el centro de la capital de Portugal, Lisboa, donde todavía hay varias personas atrapadas.

El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos, según ha informado la cadena de televisión RTP.