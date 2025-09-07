El papa León XIV canonizó este domingo en una ceremonia en la plaza de San Pedro, en Vaticano, ante decenas de miles de fieles a Carlo Acutis, el joven que murió en 2006 a los 15 años y que se convierte así en el primer santo milenial y ya conocido como el 'influencer de Dios' por usar la tecnología para compartir su fe con los jóvenes.

Junto con Acutis (1991-2006), también fue proclamado santo Pier Giorgio Frassati (1901-1925). En la ceremonia, como es tradicional, el prefecto del dicasterio para la Causa de todos los Santos leyó las biografías de los dos beatos y pidió que se inscribiesen sus nombres en el libro de los santos. Tras la fórmula en latín de la canonización leía por el papa se escuchó un fuerte aplauso en la Plaza de San Pedro.