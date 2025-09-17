Sara Fernández

El momento en el que el asesino de Charlie Kirk se entera que se le solicita la pena de muerte

Jeff Gray, el fiscal del condado de Utah, pedirá la pena de muerte contra Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de pro-Trump Charlie Kirk en Estados Unidos. Robinson ha sido acusado formalmente de homicidio agravado, entre otros cargos, y se enfrenta a la pena de muerte si es encontrado culpable. Robinson, de 22 años, responderá por siete cargos relacionados con el crimen ocurrido el 10 de septiembre.