Lucía Feijoo Viera

El momento en que María Corina Machado recibe la llamada del Nobel de la Paz

“Oh, Dios mío... no tengo palabras”, fue la reacción de María Corina Machado al recibir la llamada del director del Instituto Nobel Noruego, quien le informó que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. En el video difundido por el comité, se escucha a la dirigente visiblemente emocionada al enterarse de que será reconocida “por su incansable trabajo en defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia”. Machado, que actualmente se encuentra en la clandestinidad, agradeció el reconocimiento y afirmó que “esto no es mío, es del pueblo venezolano”, destacando que representa a “un movimiento” que sigue resistiendo frente a la represión del régimen de Nicolás Maduro.