Lucía Feijoo Viera

Explosión en un bloque de ocho pisos en Bucarest, Rumanía

Esta mañana se ha producido una explosión en un bloque de ocho pisos de altura en la capital de Rumanía. Por el momento, dos personas han muerto y hay doce heridos. La explosión, que ha ocurrido en los pisos intermedios del bloque, ha provocado el derrumbe total de dos plantas. Los daños también se han extendido a otros pisos inferiores. Además, ha destrozado las ventanas de un instituto cercano. Los servicios de emergencia continúan ahora buscando a posibles víctimas atrapadas, y siguen atendiendo a los afectados.