Gustavo Petro se defiende en una manifestación tras las sanciones impuestas por Estados Unidos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este viernes que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la Administración de Donald Trump no lo afectan.
Últimos vídeos
PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS
La princesa Leonor a Serena Williams: "Las hermanas, cómplices son nuestras grandes aliadas"
PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS
El rey cede espacio a la princesa de Asturias "con emoción de padre y de rey"
Premios Princesa de Asturias