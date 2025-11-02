Lucía Feijoo Viera

Al menos 23 muertos, incluidos cuatro niños, en un incendio en una tienda en México

Al menos 23 personas, entre ellas cuatro niños, murieron y más de una decena resultaron heridas en un incendio provocado por una explosión en una tienda Waldo’s de Hermosillo, en el noroeste de México. El fuego, que se inició en la entrada del local, dejó atrapados a varios clientes, mientras bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar las llamas y rescatar a los heridos. Las autoridades de Sonora han abierto una investigación exhaustiva y no descartan que el siniestro se debiera a una falla técnica o a materiales inflamables.