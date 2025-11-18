Lucía Feijoo Viera

El momento del accidente aéreo del Congo grabado por un pasajero a bordo

Susto para el ministro de Minería de la República Democrática del Congo cuando su avión aterrizaba en el aeropuerto de Kolwezi, ciudad ubicada al sureste del país. Por causas que se desconocen, el aparato tuvo problemas para frenar una vez tocó tierra. Afortunadamente, todo quedó en un susto y no hubo que lamentar daños personales. El video, grabado por alguien del pasaje y publicado en redes sociales, muestra al avión en aproximación final antes de estrellarse al tocar tierra y deslizarse sobre el suelo. El ministro se dirigía al lugar del fatal accidente ocurrido en una mina de cobre del país donde, el derrumbe de un puente, causó la muerte de 30 personas.